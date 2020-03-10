Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Свердловской области свыше 150 граждан, которые управляли транспортным средством, не имея водительских прав, задержаны инспекторами дорожной полиции за минувшие выходные и праздничные дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как уточнили в дорожной полиции, большая часть задержанных граждан никогда не имели прав на вождение, либо были их лишены за грубые нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 6 по 9 марта прошли профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявления водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всего за выходные и праздничные дни были задержаны 212 водителей в пьяном виде.

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