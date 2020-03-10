Донецк, 10 марта 2020, 16:23 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силовиками был повреждён газопровод, сообщили 10 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным ведомства, Донецк обстреляли из миномётов калибра 120 мм.
Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что ранее на минах подорвались два грузовика ВСУ, погибли пять украинских силовиков.
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