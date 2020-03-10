Новосибирск, , 15:30 — REGNUM В новосибирском Болотном сегодня, 10 марта, спецслужбы эвакуировали жителей нескольких жилых домов. На месте работали сапёры.

«По сообщениям наших подписчиков на ул. Московская, в районе дома 212 работают спецслужбы, в том числе сапёры. Как вы думаете: очередные учения или есть реальная угроза безопасности граждан?» — говорится в группе «Типичное Болотное» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные СМИ сообщили об эвакуации жителей нескольких домов.

Как прокомментировали «Вестям Новосибирск» в ГУ МВД России по Новосибирской области, в полицию поступила информация о том, что у одного из местных жителей хранятся снаряды. Территория была оцеплена. Позже выяснилось, что в сарае находились танковые учебные снаряды. Сейчас они отправлены на экспертизу.