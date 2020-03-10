Омск, , 15:28 — REGNUM Полицейские установили личность омича, катавшего маленького ребёнка на санях, привязанных к автомобилю. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в УМВД России по Омской области.

7 марта в интернете распространилась запись с видеорегистратора, на которой видно движущийся автомобиль «Тойота Хариер» с привязанными к нему санями с ребёнком.

Собственником автомобиля оказался мужчина 1967 года рождения. Он пояснил полицейским, что просто решил прокатить четырёхлетнего внука.

С мужчиной провели профилактическую беседу. Также в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 2. ст. 12.23 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля»). Омичу грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года жительница Омска бросила в отделении полиции четырёхмесячную дочь.

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