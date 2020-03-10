Самара, , 15:34 — REGNUM Отбывающего наказание мужчину признали виновным в даче взятки сотруднику колонии в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что в апреле прошлого года в городе Новокуйбышевске мужчина, который отбывает наказание в ФКУ ИК № 13 УФСИН РФ по Самарской области, передал через посредника одиннадцать тысяч рублей должностному лицу в колонии за передачу телефона и алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 6 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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