Иркутск, , 15:19 — REGNUM Жительница Иркутска, разочаровавшаяся в приобретённом препарате, устроила погром в аптеке, принадлежащей сети «Эвалар». Как сообщает Irk.ru, об инциденте стало известно из социальных сетей. На занятом фармацевтом видео видно, как взбешённая женщина, выкрикивая в истерике ругательства («Детей рожать имею право!», «Ты убийца в халате белом!», «Вон из моей жизни» и другие) разбила стекло прилавка и кидалась кидалась всем, что попадалось ей под руки.

Разгромленная аптека «Эвалар» в Иркутске Цитата со страницы irk.ru

Аптека «Эвалар», в которой иркутянка устроила погром Цитата со страницы irk.ru

Позднее выяснилось, что инцидент произошёл 8 марта, а сам препарат («Аллохол») женщина приобрела ещё 4 марта. Как пояснила аптекарь Екатерина, покупательница решила, что препарат поддельный и попросила поменять на настоящий.

Чтобы убедить женщину в подлинности товара, ей предложили ознакомиться с сертификатами качества. Но сделать это можно было только 10 марта, в рабочий день, поясняет аптекарь Екатерина.

Напомним, «Эвалар» — это алтайская фармацевтическая компания, специализирующаяся, в основном, на производстве БАДов. Ранее её препараты тоже становились причинами скандалов. До того, как фирму неоднократно оштрафовали за недобросовестную рекламу, на коробке БАДа «Шиитаке Эвалар» производители не стеснялись писать: «Шиитаке» — для снижения риска и профилактики онкозаболеваний«.По прошествии времени надзорные органы стали информировать население, что эваларовцы своим «Шиитаке» действительно вводят в заблуждение онкобольных.

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Под пристальное внимание антимонопольщиков в разное время попадали такие БАДы, как «Глицин Форте Эвалар» (в 2011 году штраф в 100 тыс. рублей был выписан за то, что в рекламе этой биодобавки создавалось впечатление, что она является лекарственным средством, и что она содержала не соответствующие действительности сведения о преимуществах БАДа «Глицин Форте Эвалар» перед лекарственным средством «Глицин»); «Инулин форте Эвалар» и «АД минус» (поводом для рассмотрения дела стало обращение в ФАС межрегиональной общественной организации «Российская диабетическая ассоциация» с претензией к рекламе данных БAДов) и другие «лекарства».

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