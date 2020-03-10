Омск, , 14:58 — REGNUM Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в подъезде жилого дома между жительницей Омска и подростками. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в УМВД России по Омской области.

Омичка сообщила о конфликте с несовершеннолетними девочками в отдел полиции №11. По словам женщины, она сделала замечание пьяным курящим подросткам. В ответ несовершеннолетние нанесли ей несколько ударов по лицу и телу.

Прибывшие на место полицейские задержали троих девушек в возрасте 16−17 лет. Их доставили их в отдел полиции. Оказалось, что задержанные подростки уже состоят на учёте в органах внутренних дел. В отношении девушек составлены протоколы. Родители несовершеннолетних омичек будут привлечены к административной ответственности.

Пострадавшая 43-летняя женщина госпитализирована с предварительным диагнозом «закрытый перелом костей носа». Проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители в Бурятии отчитались о резком снижении показателей подростковой преступности.

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