Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Североуральске уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего возвращено на новое судебное разбирательство в ином составе суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Апелляцию прокуратуры рассмотрел Свердловский областной суд, удовлетворив представление.

«Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора», — уточнили в свердловской прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Североуральский городской суд оправдал гражданина 2002 года рождения, обвиняемого в покушении на жизнь двухмесячного младенца.

Напомним, что по версии следствия, молодой человек выбросил из окна ребёнка в тот момент, когда мать новорождённого ушла из дома. Мимо дома проходил гражданин, который успел поймать младенца, что спасло ребёнку жизнь.

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