Донецк, , 14:54 — REGNUM В результате подрыва противотанковых мин в ДНР были уничтожены два автомобиля ВСУ. Об этом сообщил 10 марта во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

По его словам, в районе Песок на противотанковой мине подорвался грузовой автомобиль ВСУ. Та же участь постигла машину эвакуации.

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде на месте происшествия уже не менее пятерых военнослужащих ВСУ погибло, шестеро получили ранения, трое из них — в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с позиций ВСУ в районе Песок непрерывно ведётся артиллерийский огонь по окраине Донецка.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 единиц боеприпасов.

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