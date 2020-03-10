Донецк, 10 марта 2020, 14:54 — REGNUM В результате подрыва противотанковых мин в ДНР были уничтожены два автомобиля ВСУ. Об этом сообщил 10 марта во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
По его словам, в районе Песок на противотанковой мине подорвался грузовой автомобиль ВСУ. Та же участь постигла машину эвакуации.
В пресс-службе отметили, что с позиций ВСУ в районе Песок непрерывно ведётся артиллерийский огонь по окраине Донецка.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 единиц боеприпасов.
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