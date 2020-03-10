Сукабуми, Индонезия, , 14:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Сукабуми провинции Западная Ява и ощущалось в столице Индонезии Джакарте, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 13 км к северо-востоку от Сукабуми на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 85 км к юго-юго-западу от острова Очхон (Южная Корея) зафиксировали подземные толчки.

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