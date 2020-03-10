Кызыл, , 14:32 — REGNUM Следователи в Туве начали доследственную проверку после обнаружения двух тел на месте пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, возгорание произошло 8 марта в банкетном зале в Кызыле.

Предварительно установлено, что одним из погибших оказался 43-летний кочегар предприятия. Личность женщины пока неизвестна.

«В настоящее время с участием пожарных инспекторов проведен осмотр места происшествия, по результатам которого предварительно причиной пожара названа неисправная проводка», — отметили в управлении.

Как отмечается, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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