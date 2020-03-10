Сухум, , 14:21 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами в Абхазии ухудшилась. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Ситуация с лесными пожарами, вызванными самовольными поджогами с целью санитарной очистки территорий, продолжает ухудшаться», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение последних трех дней пожарные команды выезжали для тушения огня 59 раз. Очаги возгорания зафиксированы почти во всех районах Абхазии, в том числе и в высокогорных. В течение двух последних недель огнеборцы спасли от пожаров десятки жилых домов.

Стоит отметить, что лесные пожары охватили и соседнюю Грузию. Там с начала марта было зафиксировано 43 возгорания.

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