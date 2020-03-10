Стокгольм, , 14:18 — REGNUM 10 марта в центральной части Стокгольма прогремел взрыв. Об этом сообщило шведское агентство SVT Nyheter. По информации журналистов издания, данных о потенциальных жертвах не зафиксировано.

Взрыв Luc Viatour

«Возле одного их ресторанов произошла некая детонация», — сообщили правоохранители на месте взрыва прибывшим журналистам SVT Nyheter.

Информация о взрыве поступила дежурному в полицейское отделение в 00:12 по местному времени. Пока что стражи правопорядка заявили только о повреждении некоторых витрин неподалёку от места, где произошёл взрыв.

«С нами связались несколько человек, которые сообщили о громком хлопке неподалёку от их зданий. В настоящее время полиция находится на месте происшествия и обладает необходимыми ресурсами для установления, что же произошло на самом деле», — заявил пресс-секретарь полиции Матс Эрикссон.