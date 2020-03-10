Москва, , 14:10 — REGNUM В центре Москвы полицейские задержали неизвестных, подозреваемых в попытке сбыта и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Задержание произошло в Орлово-Давыдовском переулке. У 34-летнего подозреваемого была изъята сумка, в которой находилось вещество растительного происхождения — марихуаной весом более 2,5 килограмма.

«Установлено, что наркотическое средство злоумышленник приобрел для дальнейшего сбыта», — сообщается в источнике.

По данному адресу, также был задержан 38-летний москвич. В ходе личного осмотра, полиция обнаружила у него четыре свёртка с марихуаной, массой 15 граммов.

Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт и незаконном хранении наркотиков. Один из задержанных заключён под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

Раннее ИА REGNUM о том, как в машине жителя Удмуртии нашли 1,5 кг синтетических наркотиков.

В ходе совместных мероприятий сотрудники наркоконтроля МВД Удмуртии и ГИБДД задержали 25-летнего неработающего жителя республики, в автомобиле которого обнаружено два свёртка с курительными смесями синтетического происхождения общей массой 1,5 кг.

Кроме того, в квартире подозреваемого в ходе обыска изъяли 448 г другого наркотического вещества синтетического происхождения, а также упаковочный материал для фасовки наркотиков. Установлено, что задержанный является закладчиком интернет-магазина, наркотики он забирал в соседнем регионе для дальнейшего распространения на территории Удмуртии.

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