Рязань, , 14:07 — REGNUM Шесть низководных мостов подтоплены в Рязанской области из-за подъёма воды в реках. В целом половодье проходит в соответствии с предварительным прогнозом, подтопления населённых пунктов не обнаружено, жизнеобеспечение населения не нарушено сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

По состоянию на 10 марта подтоплен мост через реку Ранова у села Шелемишево Скопинского района. Река Пара поднялась между сёлами Береговое и Летники и у Чернеевки в Путятинском районе, а также у населённых пунктов Скит Свято-Данилова монастыря, Красная Яблонька и Дмитриевка в Сапожковском районе.

В Скопинском и Путятинском районах имеются объездные пути, в Сапожковском районе организованы лодочные переправы, которые перевезли уже 54 человека.

Из-за паводковых вод на реке Цне прекращено движение по понтонному мосту у села Купля Шацкого района, имеется объездной путь.