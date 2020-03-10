Тбилиси, , 14:04 — REGNUM В Грузии с 1 по 10 марта произошло 43 пожара. Об этом во время брифинга рассказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, сообщает агентство Report.

По данным главы ведомства, в стране почти не осталось регионов, где с начала марта не был зарегистрирован хотя бы один пожар. Все пожары локализованы, но остаются очаги, которые еще не удалось ликвидировать.

Как сообщала Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, на утро 10 марта в стране было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров. В борьбе с огнем были задействованы около 1000 пожарных.

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