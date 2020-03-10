Анкара, , 14:06 — REGNUM Правоохранительные органы Турции убили троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака. Об этом 10 марта сообщается министерством обороны страны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, повстанцы были убиты во время спецоперации в районах Кандиль и Авасин-Басян, при поддержке авиации. Спецоперация против курдов продолжится.

Напомним, ранее вооруженные силы Турции убили пятерых высокопоставленных курдских лидеров в иракском Кандиле.

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