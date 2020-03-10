Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM В поселке Назия Кировского района Ленинградской области из-за горящего мусора из средней школы пришлось эвакуировать более двухсот человек, большинство из которых — дети. Пострадавших нет. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба областной администрации.

ЧП произошло во вторник, 10 марта около 09:15 мск в МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа». На втором этаже эвакуационной лестницы загорелся мусор.

«До прибытия личного состава 129 пожарной части сотрудниками школы по маршевой лестнице эвакуировано 255 человек, из них 30 человек персонала», — отмечают в администрации Ленобласти.