Самара, , 14:34 — REGNUM О недостаточном финансировании мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области заявил 10 марта заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц на заседании областного комитета по бюджету.

По его словам, изначально в Самарской области планировалось выделить на эти цели порядка 52 миллиона рублей. Но сумма сократилась до 35 миллионов рублей, что явно недостаточно.

По мнению Николая Ренца, необходимо отнестись к проблеме более серьезно и не надеяться, что она пройдет стороной. А для надлежащей подготовки к борьбе с новой инфекцией необходимо порядка 70 миллионов рублей.

По словам министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, дополнительные средства будут направлены в случае необходимости, а также при обосновании министерством здравоохранения их выделения.

Ранее сообщалось о том, в Самарской области на мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, выделено 35 миллионов рублей.

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