Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В Екатеринбурге внутри машины Lexus сгорела руководитель одной из фирм Надежда Мартьянова. Об этом пишут местные СМИ.

Она была на переднем сиденье. Имя и фамилию погибшей назвали изданию E1.ru собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось утром 8 марта на перекрёстке улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Автомашина сбила пенсионерку, которая погибла, а затем врезалась в электроопору и загорелась. Находившийся за рулём супруг пассажирки был госпитализирован.

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