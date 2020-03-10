Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM На Среднем Урале за минувшие праздничные дни и выходные задержано 212 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Из числа задержанных граждан, в отношении 39 водителей составлены административные протоколы за отказ пройти медицинское освидетельствование. Ещё 29 человек задержаны пьяными за рулём повторно и им грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные рейдовые профилактические мероприятия в Свердловской области прошли с 22 по 24 февраля. Тогда за праздничные и выходные дни было задержано на дорогах региона 235 пьяных водителей.