Чебоксары, , 13:30 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней горожанки, которую подозревают в расклейке в одной из больниц интимных фотографий своей знакомой. Об ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в конце января 2020 года подозреваемая расклеила интимные фотографии своей знакомой «в общем коридоре одной из больниц Новочебоксарска для всеобщего просмотра». В их числе — фотографии в обнаженном виде. По данным правоохранителей, причиной стали личные неприязненные отношения между женщинами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года была осуждена 39-летняя жительница Чебоксар, которая из личных неприязненных отношений к другой женщине отправила интимную видеозапись с ее участием друзьям пострадавшей в соцсети. Ей было назначено два года и десять дней лишения свободы условно.