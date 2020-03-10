Барнаул, , 13:27 — REGNUM Спасатели Алтайского края рассказали о дорожной обстановке в регионе, вновь попавшем во власть метелей. Сегодня, 10 марта, по состоянию на 14:30 местного времени, ограничения движения автотранспорта действуют на 13 участках дорог регионального значения (К-22, К-09, К-03, К-13, К-18, К-20, К-24, К-26, К-12, К-65, К-10 и К-11).

Буран на Алтайской трассе, попавшему в беду водителю оказывают помощь спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели помогают водителям ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кроме того, автобусам и большегрузам запретили ездить по трассе К-34 по 82-километровому маршруту Бийск — Усятское-Соусканиха — Верх Кажа.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме «повышенная готовность». На перекрытых участках дорог дежурят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, экипажи ГИБДД.

На Алтае замело дороги, спасатели дежурят ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогноз синоптиков о сильном метре с мокрым снегом полностью оправдался на Алтае. Аналогичная обстановка на дорогах наблюдалась и накануне, 9 марта. Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю вызволяли автомобили, попавшие в снежный плен, в Шипуновском, Егорьевском, Локтевском, Третьяковском, Бурлинском, Новичихинском, Мамонтовском, Хабарском, Косихинском, Петропавловском, Заринском, Алейском, Поспелихинском, Кытмановском и Калманском районах.

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