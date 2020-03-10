Москва, , 13:25 — REGNUM Московский городской суд 18 февраля рассмотрит жалобу на арест имущества экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрит жалобу на постановление Басманного суда от 13 января, касательно ареста имущества», — сообщил собеседник агентства.

Речь идёт об аресте денежных средств, ценных бумаг и недвижимости на сумму более 1 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Абызов и иные фигуранты уголовного дела были арестованы судом в конце марта 2019 года по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей.