Анкара, , 13:11 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 140 тыс. пачек контрабандных сигарет. Об этом 10 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по пресечению незаконного бизнеса была проведена в провинции Ван, расположенной на юго-востоке страны.

Напомним, власти Турции активизировали борьбу с незаконным оборотом табачной продукции. В период с 1 января по 29 февраля 2020 года в стране было проведено 170 соответствующих спецопераций, в которых были задержаны 240 подозреваемых.

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