Усть-Канский район, Алтай, , 12:50 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения жительницы Усть-Канского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, у женщины медики диагностировали перелом рёбер и повреждение лёгких.

Она рассказала сотрудникам полиции, что травмы ей нанёс 46-летний брат. Последний, остававшийся в доме сестры, не стал опровергать её.

Как выяснилось, мужчина приехал в гости к родственнице, чтобы поздравить с Международным женским днем. Однако в ходе праздничного застолья между ними произошёл спор, перешедший в ссору.

«Слова, сказанные родным человеком, задели мужчину, что называется за живое, и он набросился на сестру с кулаками. После чего, родственник успокоился и помирился с сестрой. Уже утром женщине стало плохо и сельчанин, опасаясь за её жизнь и здоровье, вызвал скорую помощь», — добавили в МВД.

Расследование преступления продолжается.