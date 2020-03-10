Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM Ответственность за инцидент с падением снежной глыбы с крыши на женщину и детей в Екатеринбурге лежит на управляющей компании и нестабильной погоде. Такое мнение высказал глава Орджоникидзевского района города Роман Кравченко.

Как сообщает информационный портал Е1, чиновник пояснил, что из-за погодных аномалий формирование наледей на крышах домов происходит слишком быстро и призвал также разобраться с управляющей компанией.

«На сегодняшний день сама температура, вы видите, меняется резко от нуля до плюса. Поэтому на сто процентов гарантировать отсутствие наледи на крыше, даже при проведении чистки, невозможно. Каждый день чистить крышу тоже никаких денег не хватит. С одной стороны, это несчастный случай, а с другой — надо разбираться, когда последний раз управляющая компания чистила крышу», — считает Роман Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 9 марта на Уралмаше возле дома № 55 по улице победы. Снежная глыба упала с крыши дома, в результате чего пострадала женщина и двое детей.

По данному факту проводится прокурорская и доследственная проверки.

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