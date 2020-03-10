Екатеринбург, 10 марта 2020, 12:50 — REGNUM Ответственность за инцидент с падением снежной глыбы с крыши на женщину и детей в Екатеринбурге лежит на управляющей компании и нестабильной погоде. Такое мнение высказал глава Орджоникидзевского района города Роман Кравченко.
Как сообщает информационный портал Е1, чиновник пояснил, что из-за погодных аномалий формирование наледей на крышах домов происходит слишком быстро и призвал также разобраться с управляющей компанией.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 9 марта на Уралмаше возле дома № 55 по улице победы. Снежная глыба упала с крыши дома, в результате чего пострадала женщина и двое детей.
По данному факту проводится прокурорская и доследственная проверки.
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