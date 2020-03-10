Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM С начала года полицейские в Бурятии выявили 225 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом из незаконного оборота изъято более 375 кг наркотических средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Отмечается рост числа женщин, совершающих преступления в этой сфере.

«За 2 месяца 2020 года привлечены к уголовной ответственности 4 женщины, у которых изъято более килограмма наркотических средств каннабисной группы. Все они подозреваются в совершении тяжких преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств», — отметили в министерстве.

При этом подавляющее большинство преступлений связаны с оборотом наркотиков каннабисной группы. Однако фиксируются и случаи изъятия других видов.

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