Онгудайский район, Алтай, , 12:33 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай на минувшей неделе произошёл сильный пожар на мусорном полигоне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнодзора, жители жаловались на задымление в райцентре.

Как отмечается, региональный оператор не принял должных мер для ликвидации очага возгорания. Компанию привлекли к административной ответственности.

«ООО «Экобезопасность» силами подрядной организации провело поиск очага тления с использованием экскаваторов. Очаг был вскрыт, залит водой и засыпан глиняным грунтом, для препятствования доступа кислорода», — отметили в управлении.

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