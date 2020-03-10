Чебоксары, , 12:32 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина, которого обвиняют в укрывательстве убийства. Следствие считает, что он помогал сокрыть расчленённый труп, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

По данным правоохранителей, в ночь с 11 по 12 июня 2019 года обвиняемый находился в квартире у своего знакомого, который убил 56-летнего гостя.

«Будучи осведомленным об убийстве, обвиняемый помог сокрыть труп, переложив расчлененные части тела в пакеты, которые перенес в четыре различных мусорных контейнера в Новочебоксарске», — говорят в следственном управлении.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). В ведомстве отмечают, что причастность мужчины к преступлению подтверждается, в частности, его признательными показаниями и показаниями свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, части трупа были обнаружены утром 12 июня 2019 года в мусорных контейнерах по улицам Терешковой и Коммунистической. Жертвой стал 56-летний новочебоксарец. В ходе следственных мероприятий под подозрение попал 44-летний мужчина, который освободился год назад из мест лишения свободы, где отбывал 18-летнее наказание за убийство. Свою вину он признал, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

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