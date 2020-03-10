Москва, , 12:31 — REGNUM В Москве Следственный комитет начал проверку из-за распространения ложной информации о заболевших новым типом коронавируса. Об этом 10 марта сообщает издание Baza.

По данным источника, 5 марта следователями Басманного района столицы началась проверка по двум статьям УК РФ — «Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Клевета».

Отмечается, что речь идёт о распространении данных в социальных сетях о 20 тыс. заболевших коронавирусом.