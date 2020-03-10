Красногорск, , 12:27 — REGNUM Подмосковные полицейские пресекли деятельность двух групп, участников которых подозревают в совершении серии краж из частных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, в регионе провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению краж из дачных домовладений. Так, полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих мужчин, которых подозревают в проникновении в таунхаус коттеджного поселка в Красногорске, откуда были похищены деньги и имущество на сумму свыше 4 млн рублей. Задержанные оказались ранее судимыми гражданами одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, они могут иметь отношение к совершению 14 аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Также были задержаны ещё двое приезжих, подозреваемых в совершении подобных преступлений. По версии следствия, преступники похитили из частного дома в Солнечногорске ювелирные украшения, часы и денежные средства на общую сумму 850 тыс. рублей.

«Имеются основания полагать, что задержанные также причастны к совершению 15 краж из домовладений в Московской области и ещё шести — на территории Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы», — заявила Татьяна Петрова .

В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».