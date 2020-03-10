Москва, , 12:15 — REGNUM В ночь на 8 марта задержанный за нарушение общественного порядка повредил служебный автомобиль и нанёс травмы полицейскому в Москве. Об этом 10 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В 4 часа утра на улице Большая Дмитровка был задержан мужчина за нарушение общественного порядка. При задержании он повредил автомашину и причинил сотруднику полиции телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным источника ИА REGNUM также известно, что мужчина ударил полицейского ногой в лицо, сломав нос.

Подозреваемый задержан, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Раннее ИА REGNUM сообщало о том, как в Ростове-на-Дону пьяный хулиган набросился на полицейского.

В Ростове-на-Дону в отношении местного жителя, набросившегося на полицейского с кулаками, возбуждено уголовное.

Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» 15 февраля 2020 года. Сотрудники полиции уличили 39-летнего горожанина в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). На законные требования стражей порядка «прекратить нарушать общественный порядок и предъявить документы, удостоверяющие личность», пьяный мужчина ответил ударом кулаком. Горожанин пытался ударить и второго сотрудника полиции, однако ему удалось увернуться.

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