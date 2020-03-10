Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Адлер, насмерть сбил женщину. По данному факту назначена проверка, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Трагедия произошла в ночь на 9 марта на 1207 км перегона Развилка — Кизитеринка в Ростове-на-Дону. Машинист поезда № 104 применил экстренное торможение, «однако травмирования избежать не удалось». Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В ближайшее время пройдёт судебно-медицинская экспертиза, опрошены члены локомотивной бригады. Следователи восстанавливают картину произошедшего.