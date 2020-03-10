Барабинск, Новосибирская область, , 12:14 — REGNUM Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск получившего ранение во время стрельбы в колледже им. Н.А. Лунина студента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина в Барабинске во время занятий студент первого курса ранил однокурсника, после чего покончил с собой. Ещё двоих студентов госпитализировали с переломами — они выпрыгнули из окна.

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По решению суда, в пользу потерпевшего с колледжа, а при недостаточности денежных средств — с министерства образования Новосибирской области, взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей, материальный вред в размере 34 396 рублей 50 копеек и судебные расходы в размере 14 тыс. рублей. Кроме того, с одного из родителей стрелявшего, в счёт компенсации морального вреда взыскано 300 тыс. рублей, а также 34 396 рублей 50 копеек в счёт возмещения материального вреда и 14 тыс. рублей в счёт возмещения судебных расходов.

Тем временем, в удовлетворении требований о возмещении морального вреда на 1 млн рублей, заявленных матерью потерпевшего, суд отказал.

Решение ещё не вступило в законную силу.