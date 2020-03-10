село Колтубанка, , 12:12 — REGNUM В Бузулуком районе Оренбургской области семилетний мальчик получил смертельное ножевое ранение.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, в настоящее время по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Мальчик столкнулся матерью, которая держала в руках нож. Женщина занималась на кухне приготовлением еды и шла к раковине. Школьник забежал на кухню и налетел на нож, ранение оказалось смертельным.

Прощание с мальчиком состоится 11 марта.