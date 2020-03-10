Москва, , 12:04 — REGNUM Бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был признан Замоскворецким судом Москвы виновным по делу о растрате 155 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения», — огласила судья.

Ранее прокуратура попросила суд назначить Коршунову 12 лет колонии.

Напомним, по данным следствия, в 2015 году Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор. Злоумышленники планировали похитить денежные средства, выделяемые в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России.