Иваново, 10 марта 2020, 12:04 — REGNUM Пожар в торгово-развлекательном центре «Тополь» в Иванове, произошедший утром 10 марта, ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в ТЦ «Тополь» поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 10:45. Первые подразделения пожарных были на месте происшествия в 10:51, к этому моменту горела кровля здания. В 11:05 очаг возгорания был локализован, в 11:14 — ликвидирован.
Обошлось без пострадавших. Пожар повредил вытяжную камеру на первом этаже ресторана «Белиссимо».
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