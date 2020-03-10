Новосибирск, , 12:01 — REGNUM В Новосибирской области за праздничные мартовские дни произошло 37 пожаров, из которых 21 — в городе Новосибирске. Пожарные эвакуировали и спасли на них 12 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Из-за нарушений требований правил пожарной безопасности произошли три пожара — в Бердске, Тогучинском и Куйбышевском районах Новосибирской области. Погибли три человека.

Также в праздничные выходные спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествия и 16 раз эвакуировали транспортные средства из снежных заносов.