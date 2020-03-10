Бишкек, , 12:00 — REGNUM В дежурную часть госкомитета нацбезопасности Киргизии 6 марта поступила информация о том, что в консульском отделе посольства России в Бишкеке якобы заложено взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ

Прибывшие на место происшествия сотрудники киргизстанских спецслужб оцепили территорию российского диппредставительства и эвакуировали его работников. Саперы с собаками осмотрели здание и прилегающую территорию, но не бомбу не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 45-летняя гражданка Киргизии, которая из хулиганских побуждений сообщила в госкомитет нацбезопасности о якобы заложенной в посольстве России бомбе.

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь «телефонной террористке» грозит до двух лет и шести месяцев лишения свободы.