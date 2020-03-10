Москва, , 11:56 — REGNUM Адвокаты экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, подали жалобы. Об этом Захарченко сообщил в интервью «Коммерсанту».

"Я хотел уточнить, какое собственно отношение к этому всему (новым эпизодам обвинения, — прим. ИА REGNUM) имею я, и в зависимости от этого выстраивать свою линию защиты. Но мне пояснили, что мое участие в расследовании совершенно не требуется», — сообщил экс-полковник.

В связи с этим защитой Захарченко в адрес председателя СКР и генерального прокурора РФ подана жалоба о нарушении права на защиту.

Новые обвинения против Захарченко были выдвинуты 26 февраля. По ним экс-полковник обвиняется в получении взятки в объеме 1,5 миллиардов рублей. Как сообщает сам обвиняемый, расследование длилось полтора года.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.