Аккра, , 11:52 — REGNUM Более 25 человек погибли в Гане после того, как в пассажирский автобус врезался нагруженный овощами автомобиль. Об этом передает ВВС Pidgin.

По информации журналистов телерадиокомпании, авария произошла на шоссе Кинтампо-Тамале в понедельник, 9 марта.

По словам официальных лиц, участвовавших в спасательной операции, автобус загорелся, и все пассажиры обгорели до неузнаваемости.

Шесть выживших были спасены из машины. В настоящее время они получают медицинскую помощь в близлежащих медицинских учреждениях в Кинтампо.

В настоящее время чиновники спасательных служб и семьи пытаются идентифицировать обгоревшие останки жертв.

Представитель муниципалитета Майкл Саркоди Баффуор заявил журналистам, что, если они не смогут установить личность жертв, у властей не будет иного выбора, кроме как провести массовое захоронение.