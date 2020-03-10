Краснодар, , 11:39 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбуждено следственными органами в отношении директора средней общеобразовательной школы №4 Красноармейского района Краснодарского края. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Надзорное ведомство проводило проверку работы руководства школы в части соблюдения бюджетного законодательства. Как установлено проверкой, директор школы нарушил положения федерального законодательства и в октябре-ноябре 2018 года провела закупки мебели, оборудования и спортивного инвентаря по завышенным рыночным ценам на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. В результате, по мнению прокуроров, было неэффективно израсходовано более полутора миллиона рублей.

«По данному факту материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам которой территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время ведется следствие, ход и результаты которого находятся на контроле», — уточнили в прокуратуре.