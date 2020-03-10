Москва, , 11:39 — REGNUM Неизвестные, вооруженные пистолетом, напали и ограбили мужчину в Москве. Об этом 10 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл 5 марта в квартире на Волоколамском шоссе.

«К мужчине в квартиру зашли неизвестные, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у него часы, 300 долларов США и скрылись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

По данным источника ИА REGNUM, нападавшие избили одного из находившихся в помещении и связали ему руки. Стоимость похищенных часов оценивается примерно в полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в Москве у безработного украли рюкзак с четырьмя миллионами рублей.

Рюкзак с 4 млн рублей похитили у безработного в Тверском районе Москвы.

По данным издания, 9 марта с заявлением в полицию обратился мужчина 1988 года рождения. Он рассказал, что на Миусской площади и автомобиля Opel Astra украли рюкзак с 3 млн 928 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

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