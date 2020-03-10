Ижевск, , 11:38 — REGNUM С 6 по 9 марта полицейским Удмуртии поступило 25 сообщений о краже средств с банковских счетов жителей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Всего за четыре дня общая сумма хищений составила 1,8 млн рублей.

Основная часть хищений была совершена путем получения данных карт при якобы защите от незаконной транзакции — 12 случаев. В 4 случаях средства были потеряны при продаже или покупке товаров в сети интернет.

В МВД в очередной раз призвали граждан никому не сообщать данные своих банковских карт, включая граждан, которые представляются сотрудниками банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 86,7% — с 2 645 до 4939 преступлений.

Только в Ижевске жертвами интернет-мошенников в 2019 году стали более 700 человек. Именно столько уголовных дел было возбуждено по данным фактам.