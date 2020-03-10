Багдад, , 11:40 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пятерых высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака, об этом 10 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла на севере страны, в районе Кандиль. Имена и должности убитых повстанцев не называются.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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