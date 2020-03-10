Гаврилов-Посад, , 11:31 — REGNUM Низководный мост подтоплен в деревне Новая Гаврилово-Посадском районе Ивановской области 9 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причиной подтопления стало интенсивное таяние снега, а также сильные осадки — в регионе прошёл проливной дождь. Это привело в подъёму воды в реке Нерль.

«К ликвидации происшествия привлекались три единицы техники и семь человек в том числе от МЧС России — одна единица техники и два человека», — уточнили в МЧС.

Как напоминает ИА REGNUM, несмотря на то, что в большинстве регионов Центральной России зима была малоснежной и аномально тёплой, паводок уже зафиксирован, например, в Рязанской области. где в начале марта под воду ушло два моста, а также в Воронежской области, где оказался подтоплен один мост.