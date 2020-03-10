Москва, , 11:30 — REGNUM Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осуждённый за получение взятки, считает, что свидетели по его делу находятся под давлением. Об этом он сообщил в интервью «Коммерсанту».

"Заранее прогнозирую, что свидетелями обвинения уже по традиции будут обвиняемые по другим уголовным делам, которые плотно сидят на крючке у следствия», — заявил обвиняемый.

Новые обвинения против Захарченко были выдвинуты 26 февраля. По ним экс-полковник обвиняется в получении взятки в объеме 1,5 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.