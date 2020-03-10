Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Екатеринбурге управление ФСБ по Свердловской области проводит проверку регионального управления автомобильных дорог. Как сообщают местные издания, причиной проверочных мероприятий стало заявление бывшего высокопоставленного сотрудника свердловского Управтодора.

По данным интернет-газеты Znak, речь в заявлении идёт о якобы имевших место нарушениях при приёмке ремонтных дорожных работ. На данный момент оперативники ФСБ в рамках проверки изучают документацию и проводят опрос сотрудников дорожного управления.

Отметим, что в свердловском Управтодоре, региональном управлении ФСБ и прокуратуре Свердловской области пока не прокомментировали данную информацию.