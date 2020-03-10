Нукус, Узбекистан, , 11:28 — REGNUM Водитель и пассажир автомобиля Nexia погибли после столкновения с плугом трактора в узбекистанском городе Нукусе, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Авария произошла 9 марта в 9:00 (7:00 мск) — водитель Nexia врезался в трактор FN 953 LOBOL. После столкновения автомобиль загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в результате ДТП в Узбекистане погибли 2096 человек. Еще 10 тыс. получили травмы, в том числе 1340 детей. Количество смертельных ДТП снизилось на 7,3%.

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